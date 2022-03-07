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Знищили 40 окупантів та багато техніки: "Азов" показав розгром ворога (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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7 березня, 15:49
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"Азовці" та морпіхи влаштували окупантам пекло на українській землі
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Українська армія постаралася на славу. Колаж "Сьогодні"

Бійці полку "Азов" завдали чергової поразки путінському війську – знищили кілька десятків солдатів та десять одиниць техніки. Про це повідомляє пресслужба підрозділу.

"Багато знищеної російської бронетехніки та особового складу. Також до нас потрапила документація ворога з поіменним списком підрозділу та адресами їхнього проживання. А в Росії знову скажуть, що втрат немає", – заявили наші воїни.

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Також в "Азові" уточнили, що сьогодні бійці 36-ї бригади морської піхоти знищили чотири танки, шість бойових броньованих машин та 40 осіб особового складу.

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"Маріуполь стоїть, а ворог лежатиме на нашій землі", – заявили бійці.

Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
Знищена техніка РФ. Фото: "Азов"
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Протистояння російському вторгненню

За даними Генштабу, Росія зараз атакує переважно з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили містянам виходити з будинків.

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Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.

Тим часом за даними британської розвідки, Росія так і не досягла поставлених цілей і "мінімально" просунулася територією України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезних втрат: лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.

Тільки за минулу ніч ЗСУ знищили понад 30 вертольотів окупантів під Херсоном, а також "віджали" багато боєприпасів і техніки.

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