У четвер потеплішає до +10, але пощастить не всім: де чекати снігу

Попередження водіям – в деяких областях буде складна ситуація на дорогах

Сніг і дощіпродовжаться в Україні і завтра – 25 березня в більшості областей буде мокро. При цьому очікуються температурні гойдалки: десь буде тепло до +10, а комусь не пощастить з холодом.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра на півдні буде холодно, а на півночі навпаки – тепліше (карта).

25 березня в південній частині України, на сході та в більшості центральних областей протягом дня очікується всього 1-5 градусів тепла.

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На півночі, заході і у Вінницькій області повітря прогріється до 4-9 градусів, на Закарпатті до +10.

Без опадів лише у західних, північних та Вінницькій областях. На решті території країни ще буде сипати сніг, мокрий сніг, місцями очікується налипання мокрого снігу, посилення вітру до штормового.

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Некомфортна погода з ускладненнями ситуації на дорогах буде на півдні, сході та в більшості центральних областей.

У Києві в четвер без опадів і протягом дня повітря прогріється до +7.

"В кінці тижня, на вихідних, потепління торкнеться всіх областей України", – додав Діденко.

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Читайте детальніше, коли і де чекати потепління в Україні.

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