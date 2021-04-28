У Чистий четвер буде справжня весна: синоптик розповіла про різьке потепління

Чим ближче до травневих і великодніх свят, тим краще стає погода – завтра чекаємо стрибок температури

В Україні вже почала налагоджуватися погода і в четвер, 29 квітня, прийде істотне потепління, місцями під 20 градусів. Дощ очікується в деяких західних областях.

Реклама

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Завтра в Україну увірветься різке потепління. Протягом дня температура повітря в більшості областей досягне 13-18 градусів (карта).

Трохи свіжіше буде в Сумській області, на морських узбережжях і в Карпатах.

Реклама

У четвер буде в Україні багато сонця, лише в західних областях пройдуть періодичні дощі і навіть може бути гроза.

У Києві Чистий четвер буде вітряним, але без опадів. Нічні заморозки поступово будуть відступати. Вдень очікуються комфортні +14.

В Укргідрометцентрі уточнили, що дощ слід чекати в Закарпатській, Львівській та Волинській областях і в Криму.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 26 квітня Україну несподівано засипало снігом.