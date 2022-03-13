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На Донеччині окупанти скинули на Лавру авіаційну бомбу

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13 березня, 03:56
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Пізно ввечері стали відомі подробиці результатів завданого російськими окупантами авіаудару по Свято-Успенській Святогірській Лаврі в Донецькій області, який стався 12 березня о 22:00.

Подробиці повідомив колишній радник голови МВС Антон Геращенко на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

Повідомляється, що авіаційна бомба розірвалася за 50 м від мосту, що з'єднує правий і лівий береги річки Сіверський Донець, що знаходиться біля входу до Святогірської Лаври. Внаслідок страшної сили вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері.

Декілька людей отримали поранення, їх було доставлено до шпиталю Святогірська. Іншим було надано допомогу безпосередньо в обителі. Загиблих, на щастя, немає.

Через бомбардування було вирішено у ніч на 13 березня евакуювати всіх біженців та братів у монастирські підвали. Нині у Святогірській Лаврі перебувають 520 біженців, із них 200 дітей. У місті Святогірську біженців та місцевих жителів близько 10 000 осіб.

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Свято-Успенська Святогірська Лавра УПЦ МП разом із монастирем знаходиться у Святогірську. Монастир розташований на високому крейдяному правому березі Сіверського Дінця. Окрім наземних споруд, має крейдяні печери. У лаврі зберігаються мощі преподобного Іоанна, затворника Святогірського. Раніше лавра була монастирем. Перші згадки про нього датуються 1526 роком.

Обстановка

  • На 16-й день війни, розв'язаної Кремлем на території України, окупанти продовжували бити по українським містам, кількість жертв серед мирного населення зростає. Тим часом Росія отримує дедалі більше санкцій, її економіка летить у прірву.
  • Координатор з надзвичайних ситуацій міжнародної організації "Лікарів без кордонів" розповів, що мешканці взятого в кільце Маріуполя ось уже тиждень п'ють воду із системи опалення будинків.
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