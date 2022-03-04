У Києві за вісім днів війни з Росією народилося 390 дітей

Департамент охорони здоров'я розповів, скільки народилося хлопчиків і дівчаток

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві за вісім днів війни з Російською Федерацією народилося 390 дітей – 199 хлопчиків та 191 дівчинка.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Департамент охорони здоров'я міста Києва.

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"Новенькі кияни"

"Це новенькі кияни, які з’явилися на світ за вісім днів війни! Всього їх поки що 390 – 199 хлопчиків та 191 дівчинка. Ми готові зустрічати наступних! Діточки в столиці народжуються, щоб жити, щоб творити майбутнє України! Нехай будуть здорові та щасливі! І зростають під мирним небом та яскравим сонцем!" – зазначили в департаменті.

Фото – Департамент охорони здоров'я міста Києва. Фото – Департамент охорони здоров'я міста Києва. Фото – Департамент охорони здоров'я міста Києва. Фото – Департамент охорони здоров'я міста Києва. Фото – Департамент охорони здоров'я міста Києва. 1 /5

Евакуація жінок і дітей

З Ірпеня Київської області та прилеглих до міста територій сьогодні, 4 березня, евакуювали залізницею понад 3000 жінок та дітей.

"Наразі жінки та діти перебувають у безпечному місці. Дякуємо Службі безпеки у Києві та Київській області за підтримку. Укрзалізниця і далі у тандемі з правоохоронцями проводитиме евакуацію з найнебезпечніших точок" , – додали УЗ.

Нагадаємо, уряд України звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Україні потрібна невідкладна допомога в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.

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