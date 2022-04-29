На Київщині знайшли "загубленого" окупанта – його кинули товариші по службі

Російського кулеметника затримала Національна поліція України. Тепер його передали до регіонального управління СБУ

На Київщині затримали окупанта, який загубився. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області поліцейські виявили покинуту техніку окупантів та російського кулеметника, що ховався.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

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Як стало відомо, поліцейські знайшли два автомобілі російських окупантів: "Камаз" та "Урал", а також бойову машину піхоти БМП-2 та танк Т-72. Техніка агресора поповнила автопарк ЗСУ.

Також оперативники встановили інформацію про 25-річного мешканця Броварського району, який у приміщенні ангару незаконно зберігав залишені техніку та боєкомплекти окупантів.

Крім того, в селі Гостролуччя Баришевської ОТГ вийшли на "слід" ворожого солдата, що ховався. 21-річний уродженець Татарстану – кулеметник механізованої бригади – зізнався, що спочатку заблукав, а потім виявилося, що його просто кинули.

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Наразі окупанта затримали та передали до регіонального управління СБУ.

Техніка агресора поповнила автопарк ЗСУ. Фото: Нацполіція України

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Під Запоріжжям окупанти залишили БТРи та втекли на "віджатих" автомобілях

У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові залишили техніку, "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька. Про це "Сьогодні" розповіла місцева мешканка.

За її словами, окупанти заїхали на танках і БТРах, розграбували магазини, а потім вирішили втекти найдорожчими машинами, які змогли знайти.

"Тут у Кам'янсько-Дніпровському районі віджали у людей машини, пострибали в машини, пальне позабирали і помчали у бік Донецька. Залишали свої БТРи", – сказала жінка.

Вона уточнила, що на машинах втекли ті солдати, що приїхали на БТРах. Також місцеві дізналися від російських військових, що тим видали сухпаї на дві доби, от тільки вторгнення затяглося і настав голод.

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