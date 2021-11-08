У Туреччині загинув український турист та контрабандисти у Чернівецькій області шпигували за прикордонниками – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
"Хотів жити": мати загиблого у Львові призовника не вірить у версію про самогубство
Мама загиблого призовника Андрія Дробаха, який викинувся з вікна військової частини у Львові, заявила, що не вірить у те, що її син міг накласти на себе руки. Як розповіла мати загиблого, її син сам захотів служити в армії, щоб захищати рідну країну, і зводити рахунки з життям не мав наміру.
Далі по темі
У Туреччині загинув український турист. Його супутників-українців не випускають із країни
Під час пішого походу в Туреччині загинув турист з України. Суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію країни. Українське консульство звернулося до турецької сторони з проханням проведення швидкого та неупередженого розслідування справи, а також консультує українців щодо подальших кроків.
Контрабандисти у Чернівецькій області шпигували за прикордонниками за допомогою безпілотника
Зловмисники за допомогою безпілотників намагалися порушити повітряний простір на українсько-румунському кордоні. Чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів і повітрям переміщали тютюнову продукцію через кордон.
П'яний водій жорстоко побив поліцейського під Хмельницьким
Суд призначив стаціонарну психіатричну експертизу чоловікові, який побив заступника начальника ГУ НП у Хмельницькій області. Чоловіка направили до Київського міського центру судово-психіатричних експертиз на період до кінця строку досудового розслідування – до 5 грудня 2021 року. Стаціонарна експертиза має на увазі тривале психіатричне спостереження в медустанові.