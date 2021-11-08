У Туреччині загинув український турист та контрабандисти у Чернівецькій області шпигували за прикордонниками – головні новини за ніч

Поліція розслідує кілька версій смерті українця, очікують на результат експертиз, а чоловіків затримали правоохоронці, коли вони переправляли цигарки через кордон

З Туреччини не відпускають групу українських туристів, а на Чернівецькій області затримали двох людей, які шпигунили за прикордонниками. Колаж "Сьогодні".

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Хотів жити": мати загиблого у Львові призовника не вірить у версію про самогубство

Мама загиблого призовника Андрія Дробаха, який викинувся з вікна військової частини у Львові, заявила, що не вірить у те, що її син міг накласти на себе руки. Як розповіла мати загиблого, її син сам захотів служити в армії, щоб захищати рідну країну, і зводити рахунки з життям не мав наміру.

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У Львові призовник випав із вікна. Фото: колаж "Сьогодні"

У Туреччині загинув український турист. Його супутників-українців не випускають із країни

Під час пішого походу в Туреччині загинув турист з України. Суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію країни. Українське консульство звернулося до турецької сторони з проханням проведення швидкого та неупередженого розслідування справи, а також консультує українців щодо подальших кроків.

Із Туреччини не відпускають групу українських туристів / Фото: Колаж: Сьогодні

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Контрабандисти у Чернівецькій області шпигували за прикордонниками за допомогою безпілотника

Зловмисники за допомогою безпілотників намагалися порушити повітряний простір на українсько-румунському кордоні. Чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів і повітрям переміщали тютюнову продукцію через кордон.

У Чернівецькій області затримали двох людей, які шпигували за прикордонниками / Фото: Колаж: Сьогодні

П'яний водій жорстоко побив поліцейського під Хмельницьким

Суд призначив стаціонарну психіатричну експертизу чоловікові, який побив заступника начальника ГУ НП у Хмельницькій області. Чоловіка направили до Київського міського центру судово-психіатричних експертиз на період до кінця строку досудового розслідування – до 5 грудня 2021 року. Стаціонарна експертиза має на увазі тривале психіатричне спостереження в медустанові.