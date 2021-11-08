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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Турции погиб украинский турист и контрабандисты в Черновицкой области шпионили за пограничниками – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
8 ноября, 08:10
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Полиция расследует несколько версий смерти украинца, ожидают результата экспертиз, а мужчин задержали правоохранители, когда они переправляли сигареты через границу
Из Турции не отпускают группу украинских туристов, а в Черновицкой области задержали двух человек, которые шпионили за пограничниками. Коллаж "Сегодня".
Из Турции не отпускают группу украинских туристов, а в Черновицкой области задержали двух человек, которые шпионили за пограничниками. Коллаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Хотел жить": мать погибшего во Львове призывника не верит в версию о самоубийстве

Мама погибшего призывника Андрея Дробаха, который выбросился из окна воинской части во Львове, заявила, что не верит в то, что ее сын мог покончить с собой. Как рассказала мама погибшего, ее сын сам захотел служить в армии, чтобы защищать родную страну, и сводить счеты с жизнью не намеревался.

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Во Львове призывник выпал из окна. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львове призывник выпал из окна. Фото: коллаж "Сегодня"

В Турции погиб украинский турист. Его спутников-украинцев не выпускают из страны

Во время пешего похода в Турции погиб турист из Украины. Суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию страны. Украинское консульство обратилось к турецкой стороне с просьбой проведения быстрого и беспристрастного расследования дела, а также консультирует украинцев относительно дальнейших шагов.

Из Турции не отпускают группу украинских туристов
Из Турции не отпускают группу украинских туристов / Фото: Коллаж: Сегодня

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Контрабандисты в Черновицкой области шпионили за пограничниками при помощи беспилотника

Злоумышленники с помощью беспилотников пытались нарушить воздушное пространство на украинско-румынской границе. Мужчины отслеживали передвижение пограничных нарядов и по небу перемещали табачную продукцию через границу.

В Черновицкой области задержали двух человек, которые шпионили за пограничниками
В Черновицкой области задержали двух человек, которые шпионили за пограничниками / Фото: Коллаж: Сегодня

Пьяный водитель жестоко избил полицейского под Хмельницким

Суд назначил стационарную психиатрическую экспертизу мужчине, избившему заместителя начальника ГУ НП в Хмельницкой области. Мужчину направили в Киевский городской центр судебно-психиатрических экспертиз на период до конца срока досудебного расследования – до 5 декабря 2021 года. Стационарная экспертиза подразумевает длительное психиатрическое наблюдение в медучреждении.

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8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

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