В Україні 90% ПЛР-тестів – російські? Степанов відреагував на чутки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував чутки, що нібито в Україні 90% ПЛР-тестів на коронавірус – російського виробництва. Україна не закуповує у Росії такі тест-системи. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

"Це не просто інформація, яка не відповідає дійсності, це черговий фейк, який часто поширюється в нашій країні", – сказав голова МОЗ.

Реклама

Він розповів, у кого Україна закуповувала тести на коронавірус:

Китай;

США;

Південна Корея;

Польща;

Німеччина;

Велика Британія;

Франція;

Австрія;

Канада;

Чехія;

Туреччина;

Сінгапур.

Степанов підкреслив, що більшість ПЛР-тестів закуповується в українського виробника.

"Відсоткове співвідношення застосування ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, становить менше ніж 0,6% (використовуються в якихось приватних лабораторіях). Держава точно не закуповувала, не закуповує і закуповувати не буде", – заявив міністр.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Степанов звернувся до українців із закликом йти тестуватися не тільки при симптомах COVID-19, а й навіть при появі будь-яких ознак респіраторних захворювань.

Дивіться також в сюжеті, як шахраї заробляють на негативних тестах на ковід:

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама