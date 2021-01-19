В Україні 90% ПЛР-тестів – російські? Степанов відреагував на чутки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував чутки, що нібито в Україні 90% ПЛР-тестів на коронавірус – російського виробництва. Україна не закуповує у Росії такі тест-системи. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу.
"Це не просто інформація, яка не відповідає дійсності, це черговий фейк, який часто поширюється в нашій країні", – сказав голова МОЗ.
Він розповів, у кого Україна закуповувала тести на коронавірус:
- Китай;
- США;
- Південна Корея;
- Польща;
- Німеччина;
- Велика Британія;
- Франція;
- Австрія;
- Канада;
- Чехія;
- Туреччина;
- Сінгапур.
Степанов підкреслив, що більшість ПЛР-тестів закуповується в українського виробника.
"Відсоткове співвідношення застосування ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, становить менше ніж 0,6% (використовуються в якихось приватних лабораторіях). Держава точно не закуповувала, не закуповує і закуповувати не буде", – заявив міністр.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Степанов звернувся до українців із закликом йти тестуватися не тільки при симптомах COVID-19, а й навіть при появі будь-яких ознак респіраторних захворювань.
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