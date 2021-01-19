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В Україні 90% ПЛР-тестів – російські? Степанов відреагував на чутки

19 січня, 10:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Голова МОЗ розповів, у яких країн Україна закуповує ПЛР-тести

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував чутки, що нібито в Україні 90% ПЛР-тестів на коронавірус – російського виробництва. Україна не закуповує у Росії такі тест-системи. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

"Це не просто інформація, яка не відповідає дійсності, це черговий фейк, який часто поширюється в нашій країні", – сказав голова МОЗ.

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Він розповів, у кого Україна закуповувала тести на коронавірус:

  • Китай;
  • США;
  • Південна Корея;
  • Польща;
  • Німеччина;
  • Велика Британія;
  • Франція;
  • Австрія;
  • Канада;
  • Чехія;
  • Туреччина;
  • Сінгапур.

Степанов підкреслив, що більшість ПЛР-тестів закуповується в українського виробника.

"Відсоткове співвідношення застосування ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, становить менше ніж 0,6% (використовуються в якихось приватних лабораторіях). Держава точно не закуповувала, не закуповує і закуповувати не буде", – заявив міністр.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Степанов звернувся до українців із закликом йти тестуватися не тільки при симптомах COVID-19, а й навіть при появі будь-яких ознак респіраторних захворювань.

Дивіться також в сюжеті, як шахраї заробляють на негативних тестах на ковід:

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Росія тести Максим Степанов ПЦР-тесты

Джерело: Сьогодні

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