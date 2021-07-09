В Україні новий рекорд вакцинації від COVID-19. Скільки щеплень зробили за добу

Дівчині вводять вакцину. Фото: пресслужба "Агропродсервіс"
За минулу добу, 8 липня, в Україні вакцинували проти COVID-19 109 160 осіб. Це на 4480 більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Всього від початку кампанії зробили щеплення 3 306 008 осіб. Вакцинацію завершили вже 1 082 602 особи – вони отримали дві дози препарату.
На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 3 306 008 осіб.
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Протягом доби працювали 724 мобільні бригади, 1525 пунктів щеплень і 35 центрів вакцинації.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта"-штамом коронавірусу. Саме тому в країні можуть посилити карантин.
Також нагадаємо, в ООН заявили, що COVID-вакцинація у всьому світі прискорить відродження туризму.
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