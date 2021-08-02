В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погода

У перший робочий день тижня погода готує неприємний сюрприз українцям – чекаємо штормовий вітер і град

Українців чекають зливи і штормовий вітер

Сьогодні на Україну чекають не тільки дощі з грозами – на більшій частині території країни оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській і Харківській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також у східних, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 2 серпня виявилися знеструмлені 529 населених пунктів, найбільше у Львівській області – майже 300. Читайте також детальніше, що днями наробила негода в Україні.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найбільш ймовірного Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.