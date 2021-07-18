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В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодою

18 липня 2021 10:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Попри грозові дощі, а місцями град і шквали, в усіх областях буде дуже спекотно, а на сході і півдні взагалі як на сковорідці

Погода в Україні буде так собі. Фото: REUTERS / Alexey Pavlishak

Погода в Україні буде так собі. Фото: REUTERS / Alexey Pavlishak

Сьогодні в Україні будуть і спека, і грози. А в деяких областях синоптики навіть оголосили штормове попередження.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах зливи.

Також сьогодні у західних, північних, східних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодою
Погода в Україні буде так собі. Фото: REUTERS / Alexey Pavlishak

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

Також він поділився секретом, як врятуватися у спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".

Дивіться також відео наслідків негоди у Києві 17 липня:

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