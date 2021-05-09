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В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)

9 травня, 09:26

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Сайт "Сьогодні" стежить за тим, що відбувається в усіх регіонах України

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

9 травня в Україні проходить низка заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У зв'язку з цим поліція почала посилене патрулювання вулиць і наполегливо нагадує про заборону на використання радянської і нацистської символіки.

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Сайт "Сьогодні" стежить за тим, що відбувається в Парку Вічної Слави, де почалася панахида за загиблими. Її очолює митрополит Онуфрій.

9:11 У Парк Слави приїхав Дмитро Разумков.

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/ Фото: Сьогодні

/ Фото: Сьогодні

9:00 Після панахиди почалося покладання квітів, район патрулюють силовики.

Фото: Дмитро Гордійчук
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Фото: Дмитро Гордійчук / Фото: Сьогодні

Фото: Дмитрий Гордийчук

Фото: Дмитрий Гордийчук / Фото: Сьогодні

Фото: Дмитро Гордійчук

Фото: Дмитро Гордійчук / Фото: Сьогодні

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8:30 У Парку Слави почалася панахида.

/ Фото: Сьогодні

Відео: Сьогодні

8:30 У Парку Слави почалася панахида.

8:04 Кортеж президента України Володимира Зеленського попрямував до Парку Слави. Президент покладе квіти в пам'ять про жертви війни.

Відео: Сьогодні

7:43 У Києві на вулицях Мазепи та Лаврської з боку Арсенальної зібралися десятки силовиків.

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

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/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

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