В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні
9 травня в Україні проходить низка заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У зв'язку з цим поліція почала посилене патрулювання вулиць і наполегливо нагадує про заборону на використання радянської і нацистської символіки.
Сайт "Сьогодні" стежить за тим, що відбувається в Парку Вічної Слави, де почалася панахида за загиблими. Її очолює митрополит Онуфрій.
9:11 У Парк Слави приїхав Дмитро Разумков.
/ Фото: Сьогодні
/ Фото: Сьогодні
9:00 Після панахиди почалося покладання квітів, район патрулюють силовики.
Фото: Дмитро Гордійчук / Фото: Сьогодні
Фото: Дмитрий Гордийчук / Фото: Сьогодні
Фото: Дмитро Гордійчук / Фото: Сьогодні
8:30 У Парку Слави почалася панахида.
/ Фото: Сьогодні
8:30 У Парку Слави почалася панахида.
8:04 Кортеж президента України Володимира Зеленського попрямував до Парку Слави. Президент покладе квіти в пам'ять про жертви війни.
7:43 У Києві на вулицях Мазепи та Лаврської з боку Арсенальної зібралися десятки силовиків.
/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні
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/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні