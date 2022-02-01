В Україні скасують призов на строкову військову службу – дата

Президент України Володимир Зеленський постановив уряду забезпечити підготовку та внести на розгляд парламентом законопроєкт

В Україні уряду доручили скасувати призов на термінову військову службу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні скасують призов на строкову військову службу з 1 січня 2024 року. Кабінету міністрів доручили забезпечити підготовку та внести на розгляд ВР відповідний законопроєкт.

Про це йдеться в указі президента.

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Президент України Володимир Зеленський постановив уряду забезпечити підготовку та внести на розгляд парламентом законопроєкт щодо запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Чи призиватимуть українок на службу? У Міноборони відповіли

Наказ Міноборони про те, що українки мають стати на військовий облік, не означає обов'язкову службу. Як з'ясувалося, це не призов, а захід на випадок потреби. Про це повідомив військовий комісар Бориспільського ОДВК полковник Роман Горбач.

Як стало відомо, у березні цього року до наказу Міноборони було внесено зміни. Зокрема, жінок України зобов'язали стати на військовий облік.