В Україні очікуються дощі. Прогноз погоди на 6 листопада.

У суботу, 6 листопада, в Україні місцями очікуються дощі. Крім того, у деяких областях прогнозують туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Упродовж дня очікується невеликий дощ на території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей. На решті території буде ясна погода. Вітер — західний, 7-12 м/с.
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На заході очікується 8-12 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +14 до +16 градусів.
У північних регіонах прогнозують 9-14 градусів тепла. На півдні — +14-19 градусів.
У Києві опадів не очікується. Температура протягом дня становитиме 10-12 градусів тепла.
Коли в Україні піде перший сніг
У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, найімовірніше, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.
Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.
Раніше ми писали:
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- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.