В Україні знову розширили список професій із обов'язковою вакцинацією: кого додали

Невакцинованих працівників усуватимуть від виконання обов'язків

Обов'язкове щеплення проти COVID-19 повинні отримати медпрацівники / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я розширило список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Кого додали до списку

До списку додали працівників закладів охорони здоров'я, органів місцевого самоврядування та комунальних закладів.

"Це рішення необхідне для захисту життя та здоров'я українців та їхніх близьких" , – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Хто підлягає обов'язковій вакцинації

Обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники :

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центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Наказ набирає чинності через місяць із дня його опублікування.

Працівники вищевказаних установ, які не вакцинуються проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Як відбувається вакцинація в Україні

Вже 46,1% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19.

41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За добу в Україні 132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 43 939 людей, повністю імунізовано – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей.

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