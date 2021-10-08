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СЬОГОДНІ Новини України

Вчорашній "рекорд" побитий – в Україні за добу понад 16 тисяч випадків коронавірусу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
8 жовтня, 08:11
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Усього за час епідемії у країні ковід забрав життя понад 58 тисяч українців – нові дані Міністерства охорони здоров'я
В Україні стрімко зростає захворюваність на ковід
В Україні стрімко зростає захворюваність на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу, 7 жовтня, виявили 16 362 нових випадків коронавірусу. Це на 1237 більше, ніж добою раніше.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 514 005 людей. За минулу добу від COVID-19 помер 241 житель України (усього – 58 081). Вилікувати вдалося 2 282 482 інфікованих (4720 – за останню добу).

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Карантин в Україні

Поки всі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.

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Ситуація в областях:

  • Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;
  • Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;
  • Сумська – перевищено коефіцієнт виявлення випадків ковіду;
  • Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;
  • Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок із киснем.

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