В Україні падають темпи вакцинації від COVID-19. У деяких регіонах за добу – жодного щеплення

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За минулу добу, 10 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 2194 особи. Жодного щеплення не зробили в Луганській, Вінницькій та Херсонській областях, а також у Києві.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 865 590 осіб. Серед них двома дозами – 695.
Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 531 754 особи.
Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:
- м. Київ – 0 щеплень;
- Вінницька область – 0 щеплень;
- Волинська область – 52 щеплення;
- Дніпропетровська область – 452 щеплення;
- Донецька область – 10 щеплень;
- Житомирська область – 54 щеплення;
- Закарпатська – 93 щеплення;
- Запорізька область – 24 щеплення;
- Івано-Франківська область – 20 щеплень;
- Київська область – 50 щеплень;
- Кіровоградська область – 156 щеплень;
- Луганська область – 0 щеплень;
- Львівська область – 592 щеплення;
- Миколаївська область – 107 щеплень;
- Одеська область – 90 щеплень;
- Полтавська область – 74 щеплення;
- Рівненська область – 40 щеплень;
- Сумська область – 66 щеплень;
- Тернопільська область – 80 щеплень;
- Харківська область – 103 щеплення;
- Херсонська область – 0 щеплень;
- Хмельницька область – 20 щеплень;
- Черкаська область – 11 щеплень;
- Чернівецька область – 30 щеплень;
- Чернігівська область – 70 щеплень.
Раніше ми повідомляли, що в Україні зменшився приріст нових випадків COVID-19 за добу.
Також нагадаємо, Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.
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