В Україні падають темпи вакцинації від COVID-19. У деяких регіонах за добу – жодного щеплення

Темпи вакцинації після вихідних зменшилися – за добу жодного вакцинованого у чотирьох регіонах – дані МОЗ

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За минулу добу, 10 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 2194 особи. Жодного щеплення не зробили в Луганській, Вінницькій та Херсонській областях, а також у Києві.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 865 590 осіб. Серед них двома дозами – 695.

Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 531 754 особи.

Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

м. Київ – 0 щеплень;

Вінницька область – 0 щеплень;

Волинська область – 52 щеплення;

Дніпропетровська область – 452 щеплення;

Донецька область – 10 щеплень;

Житомирська область – 54 щеплення;

Закарпатська – 93 щеплення;

Запорізька область – 24 щеплення;

Івано-Франківська область – 20 щеплень;

Київська область – 50 щеплень;

Кіровоградська область – 156 щеплень;

Луганська область – 0 щеплень;

Львівська область – 592 щеплення;

Миколаївська область – 107 щеплень;

Одеська область – 90 щеплень;

Полтавська область – 74 щеплення;

Рівненська область – 40 щеплень;

Сумська область – 66 щеплень;

Тернопільська область – 80 щеплень;

Харківська область – 103 щеплення;

Херсонська область – 0 щеплень;

Хмельницька область – 20 щеплень;

Черкаська область – 11 щеплень;

Чернівецька область – 30 щеплень;

Чернігівська область – 70 щеплень.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні зменшився приріст нових випадків COVID-19 за добу.

Також нагадаємо, Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.

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