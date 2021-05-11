Русский
$ 27,76
33,49
  1. Новини України

В Україні падають темпи вакцинації від COVID-19. У деяких регіонах за добу – жодного щеплення

11 травня, 08:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Темпи вакцинації після вихідних зменшилися – за добу жодного вакцинованого у чотирьох регіонах – дані МОЗ

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За минулу добу, 10 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 2194 особи. Жодного щеплення не зробили в Луганській, Вінницькій та Херсонській областях, а також у Києві.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 865 590 осіб. Серед них двома дозами – 695.

Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 531 754 особи.

Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

В тренді
Україну накриють дощі, але не скрізь. Де чекати негоди (карта)
Як захистити взуття від промокання
  • м. Київ – 0 щеплень;
  • Вінницька область – 0 щеплень;
  • Волинська область – 52 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 452 щеплення;
  • Донецька область – 10 щеплень;
  • Житомирська область – 54 щеплення;
  • Закарпатська – 93 щеплення;
  • Запорізька область – 24 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 20 щеплень;
  • Київська область – 50 щеплень;
  • Кіровоградська область – 156 щеплень;
  • Луганська область – 0 щеплень;
  • Львівська область – 592 щеплення;
  • Миколаївська область – 107 щеплень;
  • Одеська область – 90 щеплень;
  • Полтавська область – 74 щеплення;
  • Рівненська область – 40 щеплень;
  • Сумська область – 66 щеплень;
  • Тернопільська область – 80 щеплень;
  • Харківська область – 103 щеплення;
  • Херсонська область – 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 20 щеплень;
  • Черкаська область – 11 щеплень;
  • Чернівецька область – 30 щеплень;
  • Чернігівська область – 70 щеплень.
Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Україні зменшився приріст нових випадків COVID-19 за добу.

Також нагадаємо, Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Декомунізація може вбити
Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник КиєваФаново
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та іншихФінанси
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
Мало не вирвала ніготь з м'ясом. Українку побили в літаку в Домінікану
Мало не вирвала ніготь з м'ясом. Українку побили в літаку в ДомінікануУкраїна
Всю Україну накриють грози, а опісля прийде спека. Якою буде погода після свят
Всю Україну накриють грози, а опісля прийде спека. Якою буде погода після святУкраїна
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти