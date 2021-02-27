В Україні викидають "надлишки" вакцини від ковіду – чому це відбувається

Частина вакцини від коронавірусу, якою щеплюють в Україні, піддається утилізації. Про це йдеться в статті "Лікарі в Україні відмовляються вакцинуватися від COVID-19 – медики пояснили, чому".
Як розповів сайту "Сьогодні" інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко, утилізувати кілька доз доводиться через короткий термін зберігання.
"Вчора, наприклад, у нас утилізували шість доз вакцини. Флакон після відкриття можна зберігати не більше шести годин. В одному флаконі – 10 доз, а вчора прищепили 54 людини і залишки утилізували", – розповіла інфекціоніст.
За словами медика, ці залишки можна було б використовувати на чиновниках, щоб підвищити рівень довіри людей до препарату і вакцинації в цілому.
"Чиновники не хочуть бути прикладом для медиків, не хочуть брати відповідальність за якість вакцини... На ці шість доз можна було б вакцинуватися чиновникам, і вони б цим довели, що боятися нема чого. Цього не сталося і вакцину просто викинули", – говорить лікар. Ользі вже зробили щеплення.
Як повідомлялося, серед побічних дій вакцини від коронавірусу в Україні проявлялися температура і головний біль.
Нагадаємо, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.
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