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В Україні викидають "надлишки" вакцини від ковіду – чому це відбувається

27 лютого, 10:47

Віталій Андронік , Світлана Москаленко

Препарат не можна довго зберігати після розпакування

Частина вакцини від коронавірусу, якою щеплюють в Україні, піддається утилізації. Про це йдеться в статті "Лікарі в Україні відмовляються вакцинуватися від COVID-19 – медики пояснили, чому".

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Як розповів сайту "Сьогодні" інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко, утилізувати кілька доз доводиться через короткий термін зберігання.

"Вчора, наприклад, у нас утилізували шість доз вакцини. Флакон після відкриття можна зберігати не більше шести годин. В одному флаконі – 10 доз, а вчора прищепили 54 людини і залишки утилізували", – розповіла інфекціоніст.

За словами медика, ці залишки можна було б використовувати на чиновниках, щоб підвищити рівень довіри людей до препарату і вакцинації в цілому.

"Чиновники не хочуть бути прикладом для медиків, не хочуть брати відповідальність за якість вакцини... На ці шість доз можна було б вакцинуватися чиновникам, і вони б цим довели, що боятися нема чого. Цього не сталося і вакцину просто викинули", – говорить лікар. Ользі вже зробили щеплення.

Як повідомлялося, серед побічних дій вакцини від коронавірусу в Україні проявлялися температура і головний біль.

Нагадаємо, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.

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медики вакцинація вакцина коронавірус COVID-19
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