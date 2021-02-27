"Побочки" від вакцини: які симптоми проявилися у медиків після щеплення від COVID-19

За перші три дні вакцинації в Україні реакція на ін'єкцію була у семи осіб – у одного медика з Чернігова і шести з Черкас. На той момент вакциновані були 1338 осіб.

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Як говориться в статті "Лікарі в Україні відмовляються вакцинуватися від COVID-19 – медики пояснили, чому", у тих, хто зробив щеплення, піднялася температура, був головний біль і біль у місці уколу. Зараз всі почуваються добре, розповів головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник.

"Ці випадки були передбачуваними та несерйозними і протягом одного-двох днів симптоми пройшли. Всі медпрацівники, у яких підвищилася температура, з'явився головний біль, біль в місці ін'єкції, почуваються задовільно. Хочу сказати, що в інструкції щодо застосування вакцини чітко сказано про побічні дії, які виявлені під час клінічних випробувань. Там чітко сказано, що місцеві реакції були у 4%, загальні – у 13% вакцинованих", – розповів Олександр Дудник.

Інфекціоніст з Харкова Інна Андрусович, водночас, говорить, що серед її колег незначна реакція на вакцину була в однієї людини – невелике почервоніння в місці уколу. І зазначає, що ці "побочки" були передбачувані.

"Це допустима реакція, яка описана в інструкції. І це поодинокі випадки, які пов'язують з вакцинацією. Але про побічні дії ми будемо ще дізнаватися, бо досконального їхнього вивчення ще не було. Те, що вже відомо – це температурні і місцеві реакції" , – зазначає інфекціоніст.

Нагадаємо, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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