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В Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19

4 лютого, 08:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 140 осіб

В Україні за останню добу виявили 5082 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомили на сторінці міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 232 246 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 140 українців (всього – 23 229). Вилікувати вдалося 1 055 406 інфікованих (9 933 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що національний план вакцинації передбачає надання безплатних послуг всім українцям, а першими щеплення отримають вразливі категорії населення.

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Також нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розглядається можливість переходу до адаптивного карантину. У деяких регіонах карантинні заходи можна послабити до рівня "жовтої" і "зеленої зон".

Крім того, президент України Володимир Зеленський назвав головний недолік вакцини "Супутник V". Він додав, що Україна отримає вакцину від китайської компанії Sinоvac, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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