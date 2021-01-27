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В Україні виявили майже 4 тисячі нових випадків COVID-19

27 січня, 08:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 145 осіб

В Україні за останню добу виявили 3776 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 200 883 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 145 українців (всього – 22 202). Вилікувати вдалося 980 085 інфікованих (14 250 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні поки не можуть використовувати жодну з вакцин від COVID-19. В "Слузі народу" заявили, що поки жодна з існуючих вакцин від COVID-19 і завершила третю стадію випробувань. На відміну від інших країн, в українському законодавстві немає режиму, який дозволяє застосовувати вакцину в екстреному порядку.

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Також нагадаємо, за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 осіб. Читайте детальніше про ситуацію з епідемією за тиждень.

Крім того, у світі більше 100 млн людей інфікувалися коронавірусом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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