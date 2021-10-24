В Україну йде похолодання: прогноз погоди на 24 жовтня (карта)

Температура вночі 1-5 градусів морозу, в Карпатах та східних областях 6-9 градусів морозу

Про холодних ночах попереджають жителів північних і західних областей. Колаж "Сегодня".

У неділю, 24 жовтня, в Україні буде без опадів, але холодно. Вночі – заморозки і морози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Погода в регіонах

Найхолоднішу погоду прогнозують на Заході і на Півночі. Наприклад, в Рівненській області, Сумської та Чернігівської обіцяють +6 ... + 8 градусів. У Черкаській і Львівській трохи тепліше – +7 ... + 9. Теплим день видасться на Сході і Півдні – +10 ... + 13 градусів.

Про холодних ночах попереджають жителів північних і західних областей. Стовпчики термометрів можуть опуститися до +1 ... + 3 градуси. Правда, заморозків ще не прогнозують. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м / с.

Температура вночі 1-5 градусів морозу, в Карпатах та східних областях 6-9 градусів морозу.

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