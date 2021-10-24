Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини України

В Україну йде похолодання: прогноз погоди на 24 жовтня (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 жовтня, 06:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Температура вночі 1-5 градусів морозу, в Карпатах та східних областях 6-9 градусів морозу
Про холодних ночах попереджають жителів північних і західних областей. Колаж "Сегодня".
Про холодних ночах попереджають жителів північних і західних областей. Колаж "Сегодня".

У неділю, 24 жовтня, в Україні буде без опадів, але холодно. Вночі – заморозки і морози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Реклама

Погода в регіонах

Найхолоднішу погоду прогнозують на Заході і на Півночі. Наприклад, в Рівненській області, Сумської та Чернігівської обіцяють +6 ... + 8 градусів. У Черкаській і Львівській трохи тепліше – +7 ... + 9. Теплим день видасться на Сході і Півдні – +10 ... + 13 градусів.

Про холодних ночах попереджають жителів північних і західних областей. Стовпчики термометрів можуть опуститися до +1 ... + 3 градуси. Правда, заморозків ще не прогнозують. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м / с.

Температура вночі 1-5 градусів морозу, в Карпатах та східних областях 6-9 градусів морозу.

Реклама

Читайте також

  • Україні потрібно готуватися до природних катастроф . У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.
  • У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , Схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 жовтня 1991. У Києві перебуває з візитом Збігнєв Бжезинський, американський політичний діяч...

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

124 732

захворіло за тиждень в Україні

+33%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти