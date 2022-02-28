В Україну з Білорусі летять винищувачі (відео)

В Україну з боку Білорусі вилетіли винищувачі. Їх зняли на відео жителі міста Жлобине.
Ролик опублікували в Telegram-каналі Держспецзв'язку.
Деталі
"Винищувачі з Білорусі зараз летять у бік України. Відео зі Жлобиного (Гомельська область)", — йдеться в повідомленні.
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України подала до суду на РФ
Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:
- пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
- поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
- факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
- факти захоплення/пограбування вашого майна;
- факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
- факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
- використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
- використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.
"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", — йдеться у повідомленні.