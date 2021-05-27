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До України привезли вакцину Johnson & Johnson. Хто отримає незареєстрований в країні препарат?

27 травня, 14:16

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Дозвіл на ввезення вакцини дав МОЗ, однак вона ще не зареєстрована в Україні

500 доз вакцини від коронавірусу Janssen виробництва компанії Johnson & Johnson доправили до України.

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Дозвіл на ввезення вакцини, яка ще не зареєстрована в Україні, дало Міністерство охорони здоров'я, передає "Укрінформ".

Як розповіли в пресслужбі МОЗ, ці вакцини використовуватимуться для вакцинації працівників приватної компанії з США.

"500 доз цієї вакцини були завезені на територію нашої держави відповідно до затвердженого порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів виключно для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку і забезпечила дотримання температурного режиму", – зазначили в МОЗ.

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До речі, співробітники компанії працюють на Алясці в сфері рибальства, тому вакцинація сертифікованою в США вакциною є вимогою в'їзду на територію Сполучених Штатів.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили понад три тисячі нових випадків COVID-19. Загалом інфекцію підтвердили у 2 193 367 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 183 українці.

Також повідомлялося, що Україна отримає 50 млн євро на проведення вакцинації від коронавірусу. Кошти надасть Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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