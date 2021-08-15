Спека повернулася, але подекуди навіть похолодає: прогноз погоди на 15 серпня

В Україні встановилася спекотна погода, дощі варто очікувати тільки на сході, повідомляє Укргідрометцентр

Погода в Україні буде мінливою. Колаж: "Сьогодні"

У неділю на більшій частині України прогнозують спекотну погоду практично без опадів. Дощ варто очікувати тільки жителям східних областей України і Криму.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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В Києві неділя, 15 серпня, буде вельми спекотною. Температура буде приблизно на два градуси вище, ніж в суботу. Синоптики обіцяють температуру від +29 до +31 градусів. І ніяких натяків на дощ.

Погода в регіонах

Грозовий фронт обіцяють лише на сході України і в Криму.

на півночі варто очікувати температуру близько 29-31 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях буде сонячно і сухо.

варто очікувати температуру близько 29-31 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях буде сонячно і сухо. на заході сьогодні буде сонячно і теж досить жарко – в цьому регіоні прогнозують в середньому 28-31 градусів, на Закарпатті – 29-31.

сьогодні буде сонячно і теж досить жарко – в цьому регіоні прогнозують в середньому 28-31 градусів, на Закарпатті – 29-31. В центрі сьогодні сонячно і без опадів. Температура в Кропивницькому, Черкасах і Дніпрі – 27-30 градусів.

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на сході сьогодні пройде грозовий фронт при досить комфортній температурі. У Харкові, Запоріжжі, в Луганській і Донецькій областях буде від 25 до 27 градусів.

сьогодні пройде грозовий фронт при досить комфортній температурі. У Харкові, Запоріжжі, в Луганській і Донецькій областях буде від 25 до 27 градусів. на півдні 15 серпня сонечко буде радувати жителів і відпочиваючих в Херсонській та Одеській областях – тут буде від 29 до 31 градусів. А на півострові Крим пройдуть дощі.

Як сайт "Сегодня" вже повідомляв, в найближчі дні в Україну прийде антициклон Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від циклонів Kurt і Luciano. Він принесе нам суху і сонячну погоду . Хіба що крайній схід і Приазов'ї трохи зачепить незначними дощами теплий атмосферний фронт.

Останнім часом погода, скоріше, дивує українців, ніж радує. Наприклад, недавно Харків накрила крижана буря , а на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг .