В Україну повертається 20-градусний мороз: де і коли сильно похолодає

У найближчі дні на заході буде весняна погода, а на іншому кінці України – лютий мороз

Початок тижня в Україні буде теплим, а ось через кілька днів знову повернуться сильні нічні морози, місцями до -21.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Наступні три доби на Лівобережжі України, 24 лютого місцями у південних областях, невеликі опади у вигляді снігу і дощу. На решті території без істотних опадів.

На Правобережжі місцями туман. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 23 лютого на Лівобережжі, 24 лютого у південній частині місцями штормові пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 0-7 градусів морозу, вдень – 1-8 тепла. На Закарпатті, в Одеській області та місцями на Прикарпатті до +13.

При цьому 23 лютого в східній частині, 24 лютого у Полтавській і Дніпропетровській областях зниження температури вночі до 11-16 градусів морозу, на крайньому сході до -21. Вдень там 6-11 морозу.

Тим часом народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на весну. За його словами, сніг буде ще і в березні, а до Великодня – температурні гойдалки.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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