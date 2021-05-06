В Україні не вакцинуватимуть по 10 млн осіб на місяць. Що заважає – пояснив Степанов

В Україні реально наростити темпи імунізації населення від COVID-19, але проблема не в потужностях, а в наявності вакцин

З точки зору системи охорони здоров'я, мета вакцинувати більшість українців до Дня Незалежності, яку напередодні поставив президент Володимир Зеленський, реалістична.

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Але цього може не бути – не через уряд, а через виробників вакцини. Якщо вони й надалі зриватимуть плани поставок, у Кабміну будуть зв'язані руки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" 6 травня заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Питання – в наявності вакцин

Проблема з вакцинацією полягає не в темпах імунізації населення, а в поставках і наявності вакцин безпосередньо.

За словами Степанова, фармкомпанії, з якими Україна вже уклала договори на постачання, сигналізують про готовність істотно збільшити поставки в травні-липні цього року.

"Ми будемо максимально це робити, щоб якомога більше українців отримали відповідне щеплення. У нас є всі можливості для цього – я маю на увазі систему охорони здоров'я – щодо можливості робити такі щеплення у великій кількості. Але голове питання – це наявність вакцин", – запевняє міністр.

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Крім того, глава МОЗ висловив надію на те, що компанії-партнери почнуть дотримуватися графіків поставок, зазначених в контрактах.

10 мільйонів щеплень на місяць – реально

Можливості української системи охорони здоров'я дозволяють вакцинувати до Дня Незалежності все або майже все доросле населення країни.

Говорячи "мовою цифр", Степанов навів такі дані: якщо в кожному з 11 тис. існуючих кабінетів щеплень вводитимуть від 40 до 50 вакцин на добу, то загалом за день можна буде ввести близько 400-500 тис. доз препарату.

Помноживши на кількість робочих днів, виходить близько 10 млн щеплень на місяць. Отже, до Дня Незалежності хоча б однієї дозою можна вакцинувати не менш як 35 млн українців.

При цьому ще діють і мобільні бригади, а також можна розгорнути центри вакцинацій.

До 2 мільйонів доз вакцини – вже в травні

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До кінця місяця уряд України очікує поставки близько 2 млн доз вакцини від Pfizer/BioNTech, Sinovac і AstraZeneca.

За даними Максима Степанова, очікуються поставки:

до 500 тис. доз Pfizer (до 20 травня);

1 млн доз Sinovac;

500 тис. доз Covishiled/AstraZeneca з Індії;

1,4 млн доз AstraZeneca за програмою COVAX.

Однак на сьогодні всі терміни, закладені в укладених контрактах, були порушені, констатує міністр охорони здоров'я.

COVID-сертифікати

Крім того, міністр розкрив подробиці створення українських COVID-паспортів для поїздок за кордон для імунізованих громадян.

Виходячи зі слів Степанова, такі документи будуть:

синхронізовані з ЄС та іншими країнами;

оформлені в електронному вигляді або у форматі роздрукованого QR-коду з зашифрованими даними;

їх запустять до 1 липня;

всі дані в них будуть повністю захищені;

відповідні законодавчі ініціативи не проводитимуться через Верховну Раду, їх прийме Кабмін.

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Нагадаємо, минулого тижня Україна уклала контракт з фармацевтичною компанією Pfizer про постачання до кінця року ще 10 млн доз вакцини від коронавірусу.

Відео: Сьогодні

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