Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Новини України

Вакцинація від COVID-19. За добу в Україні більше 117 тис. людей зробили щеплення

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 10:22
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 осіб, з них отримали одну дозу – 7 300 772 особи
За добу в Україні вакцинували більше 117 тис. людей
За добу в Україні вакцинували більше 117 тис. людей / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу 5 жовтня 117 234 особи вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані – 58 575 осіб.

Про це пише МОЗ.

Реклама

Протягом доби працювали:

  • 887 мобільних бригад;
  • 2938 пунктів щеплення;
  • 346 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 осіб, з них отримали одну дозу – 7 300 772 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 879 300 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 180 072 щеплення.

Переваги для вакцинованих громадян

  • Навчальні заклади під час жовтого рівня працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.
  • Обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
  • Власники закладів самі вирішуватимуть, обслуговувати чи невакцинованих людей.
  • Якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.
  • При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19 він може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

58 234

захворіло за тиждень в Україні

+19%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти