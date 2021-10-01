Вакцинація від COVID-19. Які щеплення отримують українці і як вони працюють

Українці можуть скористатися трьома типами вакцин: векторною, інактивованою і мРНК-вакциною

В Україні старт вакцинації від COVID-19 відбувся 24 лютого 2021. Колаж: "Сьогодні"

Всього з початку кампанії з вакцинації в Україні зробили 12 747 523 щеплення. Отримали першу дозу – 7 072 803 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 674 722 особи (з них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).

Вакцинацію проводили силами 897 мобільних бригад з імунізації, 2976 пунктів щеплення і 346 центрів вакцинації.

Які вакцини зараз є в Україні

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МОЗ оприлюднив список типів вакцин від коронавірусу, які є в цей час в країні. Українці можуть скористатися векторною, інактивованою і мРНК-вакциною:

Векторна – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield і SKBio);

Інактивована – CoronaVac/Sinovac Biotech;

мРНК – Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Як працює вакцина

Векторна – в ній використовується модифікований вірус (вектор), в який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2;

інактивована – містить в своєму складі інактивований, тобто "вбитий" вірус;

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мРНК – зроблена на основі мРНК, яка кодує шипобілок коронавірусу, потрапляє в організм і дає "інструкцію", як розробити цей білок.

Статистика використання вакцин

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021. З початку компанії вакциновано 7 072 803 особи наступними вакцинами:

Pfizer – 2 687 118; Sinovac – 1 972 897; AstraZeneca – 1 290 066; Moderna – 1 102 042; Janssen – 20 680.

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Статистика використання вакцин в Україні / Фото: minfin.com.ua

98% всіх, хто госпіталізований через COVID-19, невакциновані

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останні три місяці 98,1% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, – це ті, що не зробили щеплення.

"За даними електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє до лікарні через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, — невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні", – сказав Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар країни.

За його словами, нині спостерігається стрімке погіршення епідситуації, кількість нових добових випадків COVID-19 збільшилася вдвічі протягом тижня: з 3,3 тис. у понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. у п'ятницю, 17 вересня.

Переваги для вакцинованих громадян