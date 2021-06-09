Вакцинація в Україні набирає обертів. За добу зробили більше 53 тисяч щеплень

Упродовж минулої доби, 8 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 53 161 особу. Це на п'ять тисяч більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 489 446 осіб. Вакцинацію завершили вже 161 378 осіб – вони отримали дві дози.
Також зазначається, що на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 659 473 особи.
Протягом доби працювали 485 мобільних бригад і 624 пункту щеплень.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили понад 1300 нових випадків COVID-19. Всього інфекцію підтвердили у 2 218 039 осіб.
Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.
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