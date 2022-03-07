"Василь Биков", пішов на **й! Що за корабель ЗСУ підбили біля Одеси

Корабель потонув сьогодні, 7 березня, проте інформації про долю екіпажу наразі немає

Сьогодні, 7 березня, корабель затонув / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 6 березня, українські військові знищили гордість російських військовихЧорноморський флот. Окупанти втратили свій новий патрульний корабель "Василь Биков".

Про це повідомляє Репортер України Війна Новини.

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"Сьогодні корабель затонув. Інформації про долю екіпажу немає. Вертольоти до тих, хто тоне, не підберуться. Але, може, комусь і пощастило" , – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 7 березня