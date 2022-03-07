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СЬОГОДНІ Новини України

"Василь Биков", пішов на **й! Що за корабель ЗСУ підбили біля Одеси

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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7 березня, 17:34
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Корабель потонув сьогодні, 7 березня, проте інформації про долю екіпажу наразі немає
Сьогодні, 7 березня, корабель затонув / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 7 березня, корабель затонув / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 6 березня, українські військові знищили гордість російських військовихЧорноморський флот. Окупанти втратили свій новий патрульний корабель "Василь Биков".

Про це повідомляє Репортер України Війна Новини.

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"Сьогодні корабель затонув. Інформації про долю екіпажу немає. Вертольоти до тих, хто тоне, не підберуться. Але, може, комусь і пощастило" , – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 7 березня

  • Українські захисники вже дванадцятий день захищають Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив Україною близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли на Одещині. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
  • Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців перебування на території України.
  • Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
  • Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
  • З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив у нашій країні близько 600 ракет. Проте, незважаючи на це, система ППО України все ще залишається ефективною.
  • Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.
  • Кадировці під Запоріжжям розстріляли листоноші "Укрпошти" і переїхали танком їхнього авто. Забрати тіла загиблих Україні не дають.

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