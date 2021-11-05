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СЬОГОДНІ Новини України

Влада скаржиться на нестачу кисню, а місця закінчуються: яка ситуація у лікарнях України з COVID-19

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 листопада, 15:21
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Минулої доби, 4 листопада, у країні зафіксували 26 488 нових випадків коронавірусу
Яка ситуація із коронавірусом в українських лікарнях. Фото: колаж "Сьогодні"
Яка ситуація із коронавірусом в українських лікарнях. Фото: колаж "Сьогодні"

У багатьох містах України заповнені реанімації лікарень, у яких лікують хворих на COVID-19. Крім того, місцева влада скаржиться на нестачу кисню в установах.

Докладніше про те, що відбувається в українських лікарнях на сьогодні – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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У Чернівцях закінчились місця у COVID-реанімаціях

У Чернівцях заповнені реанімації всіх лікарень, в яких лікують хворих на COVID-19. Нині найвищі показники у міських лікарнях № 4 та 3 — 100% та 93% відповідно. 30 жовтня в регіоні було госпіталізовано 169 людей.

Високий показник

"Ми і раніше мали такі високі цифри, проте не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тому (люди) повинні робити все, щоб убезпечити себе і своїх рідних від хвороби. Варто пам'ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя", — зазначив директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Хмельницька інфекційна лікарня переповнена

Хмельницька інфекційна лікарня майже повністю заповнена хворими на COVID-19. З 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом, вільні лише 4. У реанімації зараз 11 тяжкохворих.

"Практично всі, хто надходить, вакциновані – швидко виписуються", – каже директор КП "Хмельницька інфекційна лікарня" Оксана Піддубна.

За її словами, дедалі більше людей госпіталізують середнього віку. А днями померла вагітна жінка.

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Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Одеси скаржиться на нестачу кисню

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у міських лікарнях потреба в кисні становить 105 тонн на тиждень, або 15 тонн на добу.

Як розповів Труханов, під час весняного епідемічного підйому потреба становила шість тонн на добу.

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У двох міських лікарнях встановили кисневі станції, проте навіть з урахуванням їхньої продуктивності потребу перекрити поки що не вдалося.

Міські лікарні мають необхідну кількість резервуарів для зберігання (кріоциліндрів), проте виникають ситуації, коли заповнювати їх нема чим.

"Місто повинно мати дводобовий запас кисню – 30-35 тонн", – зазначив мер.

У Києві пацієнтам потрібно втричі більше кисню, ніж раніше

Пацієнтам із COVID-19 потрібно втричі більше кисню, ніж під час минулої хвилі коронавірусу. Якщо темпи госпіталізацій у Києві зростатимуть, то лікарні можуть зіткнутися з його нестачею. Про це заявив мер Віталій Кличко.

"Сьогодні міські лікарні щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню. За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу. І це – колосальні обсяги", – зазначив він.

За його словами, туди, де виникають проблеми, відразу спрямовують додаткові запаси кисню.

"Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його постачання. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки – а сьогодні ліжок з киснем у столиці заповнено майже 75%, – фахівці не виключають, що може виникнути проблема нестачі кисню", – додав Кличко.

Влада Одеси заявила, що в місті не вистачає кисню. Фото: колаж "Сьогодні"
Влада Одеси заявила, що в місті не вистачає кисню. Фото: колаж "Сьогодні"

"Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень

Лише у жовтні "Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.

У відповідь на звернення представників областей "Метінвест" ухвалив рішення про допомогу постачанням кисню до медичних закладів на місцях, а саме:

  • 260 т – на Харківщину, станом на 25.10 вже постачено 180 т кисню;
  • 60 т – на Київщину, станом на 25.10 постачено 20 т кисню;
  • 30 т – у Чернігівську область, станом на 25.10 постачено 20 т кисню;
  • 500 т – на Херсонщину, станом на 25.10 постачено 10 т кисню.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 032 951 особи. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2 492 419 інфікованих (13 281 – за останню добу).

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