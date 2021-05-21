Без цих речей не пропустять: що потрібно взяти на ЗНО (список)

Для допуску до тестування потрібно принести певні документи. У яких випадках можуть не допустити до ЗНО

Основна сесія ЗНО в Україні / Фото: Сьогодні

В Україні сьогодні, 21 травня, розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Першим буде тестування з хімії.

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"Сьогодні" зібрали інформацію про те, що потрібно знати про ЗНО-2021.

Відео: Сьогодні

Наступними предметами будуть іноземні мови:

24 травня – тестування з іспанської, німецької та французької мов;

25 травня – з англійської мови.

Сьогодні допуск учасників проходить з 9:50 до 10:50. Учасникам перевірять температуру і ідентифікують.

Для допуску до ЗНО потрібно взяти:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серія (при наявності) та номер якого вказаний у сертифікаті;

запрошення для участі в ЗНО (його потрібно самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки).

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Без всіх цих документів учасника не допустять до тестування. Також людині відмовлять, якщо вона запізниться і прибуде до пункту тестування після 10:50.

Що взяти з собою на тестування:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

Нагадаємо, Рада через коронавірус скасувала підсумкову атестацію для учнів 11-х класів.

Також прийнято рішення про звільнення від проходження державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році для учнів 4-х та 9-х класів.