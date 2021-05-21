Без цих речей не пропустять: що потрібно взяти на ЗНО (список)

Основна сесія ЗНО в Україні / Фото: Сьогодні
В Україні сьогодні, 21 травня, розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Першим буде тестування з хімії.
"Сьогодні" зібрали інформацію про те, що потрібно знати про ЗНО-2021.
Наступними предметами будуть іноземні мови:
- 24 травня – тестування з іспанської, німецької та французької мов;
- 25 травня – з англійської мови.
Сьогодні допуск учасників проходить з 9:50 до 10:50. Учасникам перевірять температуру і ідентифікують.
Для допуску до ЗНО потрібно взяти:
- оригінал сертифіката ЗНО;
- паспорт або інший документ, серія (при наявності) та номер якого вказаний у сертифікаті;
- запрошення для участі в ЗНО (його потрібно самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки).
Без всіх цих документів учасника не допустять до тестування. Також людині відмовлять, якщо вона запізниться і прибуде до пункту тестування після 10:50.
Що взяти з собою на тестування:
- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
- пляшку з питною водою без етикетки;
- засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.
Нагадаємо, Рада через коронавірус скасувала підсумкову атестацію для учнів 11-х класів.
Також прийнято рішення про звільнення від проходження державної підсумкової атестації в 2020/2021 навчальному році для учнів 4-х та 9-х класів.