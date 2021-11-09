Під час карантину в Україні оштрафували понад 425 тисяч людей: на чому попалися

За минулий тиждень Національною поліцією складено 2100 адмінпротоколів

В Україні з початку карантину виписали понад 425 тисяч штрафів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні поліція виписала понад 425 тисяч штрафів за недотримання карантинних правил.

Про це повідомив керівник Нацполіції України Ігор Клименко на брифінгу, передає "РБК-Україна".

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За останні десять днів роботи рейдові групи, які контролюють дотримання карантинних правил, виявили 400 фактів відсутності COVID-документів. На цих осіб склали адмінпротоколи.

"Близько 14 тисяч постанов про недотримання маскового режиму ми виписали нашим громадянам. З початку карантину – понад 425 тисяч громадян, щодо яких ми винесли такі постанови" , – розповів Клименко.

Три поради від адвоката, якщо на вас складають протокол:

Людина завжди має право на мовчання. Він може нічого не відповідати копам та не підписувати.

та не підписувати. Кожен має право на правову допомогу – Зателефонувати адвокату або почекати, поки він приїде на місце.

– Зателефонувати адвокату або почекати, поки він приїде на місце. Адвокат радить викликати ще одну оперативну слідчу групу, щоб подати заяву на поліцейських – про перевищення службових повноважень.

Чому COVID-документи перевіряє поліція?

На правоохоронців у межах повноважень покладено обов'язок запобігання поширенню інфекції – тобто перевірки документів людей, які можуть бути носіями COVID-19.

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Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" організація та проведення профілактичних та протиепідемічних заходів у межах, встановлених законом, покладаються на:

органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

органи державної санітарно-епідеміологічної служби;

заклади охорони здоров'я;

підприємства;

установи та організації незалежно від форм власності, а також громадян.

Отже, обов'язки щодо перевірки COVID-документації державою покладено на Національну поліцію України.

Поліція нагадує, що вони є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримки публічної безпеки та порядку.

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Перевірку COVID-сертифікатів здійснюють і інші служби, насамперед служба Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужба.

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