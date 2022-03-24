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Волонтер звинуватив дві військові адміністрації у корупції. До чого тут мер Дніпра?

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24 березня, 00:15
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Волонтер назвав причину звинувачення у корупції чиновників із Дніпра та Вінниці. Колаж "Сьогодні"
Волонтер назвав причину звинувачення у корупції чиновників із Дніпра та Вінниці. Колаж "Сьогодні"

Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут звинуватив голів військових адміністрацій Вінницької області Сергія Борзова та міста Дніпра Ігоря Маковцева у вимаганні хабарів від волонтерів.

Про це він повідомив на сторінці у своєму Facebook.

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Подробиці скандалу

"Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають "відкату" у волонтерів за надання листів про пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави", – сказав Чмут.

Потім волонтер звернувся до голів військових адміністрацій Вінницької області та міста Дніпра.

"Пан Сергій Борзов, пан Ігор Маковцев – країна обов'язково згадає вашу "допомогу" в умовах війни. Після перемоги. А поки нехай ваші прізвища будуть десь зафіксовані в публічній площині", – додав він.

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За даними Чмута, найчастіше представники військових адміністрацій вимагають від волонтерів 10% від суми, зазначеної у рахунку про придбання допомоги, або еквівалент допомоги, яку можна вмістити у 100 автомобілів.

У розпорядженні "Країни" був аудіозапис розмови мера Дніпра Бориса Філатова з волонтером Чмутом. Голос, схожий на мера Дніпра, каже:

"Перекладаю на людську мову. Нам треба не 100 машин, нам треба 1000 машин, бо навколо нас знаходиться фронт із трьох сторін: Приазов'я, Донбас та Харків. Тому ми ці машини купуємо за власний кошт. І ви повинні розуміти, що це 100 машин не нам, а тим більше 10% відкату, як ви написали. Ви облили людей брудом. Ми ці 10 машин собі беремо чи для фронту?".

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У відповідь голос, схожий на Тараса Чмута, сказав: Я не знаю.

У свою чергу, мер Дніпра відреагував коментарем під повідомленням Чмута, якого звинуватив його у безпідставному наклепі.

"Цивають і тобі подібні, якщо у вас перед тим, як розібратися в питанні, тягнуться руки до клавіатури і виникає безглуздий свербіж написати гидоти і облити людей брудом, то тримайте нерви в порядку. Якщо у тебе і тобі подібних є докази, ти не скаржся в ВП публічно, як баба, а йди із заявою, записами розмов та доказами до правоохоронних органів", – написав у коментарі під постом волонтера.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook мер Дніпра написав:

"Чмут, спиш? Завтра буде офіційна заява до Генпрокуратури та СБУ. Кожен брехливий рот під час війни повинен відповідати за свої слова", – сказав Філатов.

Раніше благодійний фонд "Повернися живим" заявив, що зловмисники створили фейкову сторінку, щоб обкрадати небайдужих людей, які хочуть переказати кошти на допомогу українській армії.

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