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"Війна вам не потрібна": Арестович звернувся до білорусів після провокації РФ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 березня, 18:20
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Україна не збирається воювати з білорусами
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Саме під візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Москви о 14:00 російські літаки вдарили по території України на Рівненщині.

Про це сказав у відеозверненні до білорусів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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Ситуація на кордоні

Далі, за словами Арестовича, літаки РФ зробили петлю та вдарили по території Білорусі, щоб потім "білоруські солдати радісно колонами пішли в бік білоруського кордону".

"Я можу повторити: ми не збираємося воювати з білорусами, а ви не повинні дозволити себе втягнути в цю злочинну авантюру, яку росіяни провокують свідомо – тепер уже не лише з використанням вашої військової інфраструктури, аеродромів та залпів балістичних ракет на кшталт "Іскандер" з вашої території", – заявив він.

/ Фото: Офис Президента Украины

Радник глави Офісу президента назвав дії РФ "прямою провокацією":

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"Тут уже пряма провокація – удар по українській території, потім – по білоруській. Не дайте втягнути себе у війну – вона вам не потрібна. Ми за 15 днів знищили понад 12 000 російських військових. Не потрібно вам потрапляти до їхнього числа. Це не потрібно Білорусі".

Що сталося

Командування українських військово-повітряних сил заявило, що російські військові літаки, увійшовши до повітряного простору України, завдали удару по білоруській території з метою звинуватити в цьому українську сторону та втягнути Білорусь у війну.

Глава Мінооборони України Олексій Резніков звернувся до громадян Білорусі, попередивши їх, що командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій на території їхньої країни.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що влада України готувалася до повномасштабної війни з РФ, проте не очікувала на атаку з боку Білорусі.

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