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Війська РФ знову вдарили по мирних жителях Охтирки, є загиблі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 березня, 08:33
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Ворог атакував приватний житловий сектор, зруйновано кілька будинків
Ворог знову вдарив по Охтирці.
Ворог знову вдарив по Охтирці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська вночі вдарили по місту Охтирка в Сумській області. В результаті загинули щонайменше три людини.

Про це повідомив мер Охтирки Павло Кузьменко у відеозверненні зранку 14 березня.

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"Вночі було авіабомбардування міста Охтирка. Вдарили по приватному сектору, по житлових будинках, де загинули щонайменше троє цивільних. Інших ще поки не знайшли", – повідомив він.

Кузьменко наголосив, що льотчики, які бомбардують місто Охтирка, повинні розуміти, що вони вбивають мирне населення.

Мер додав, що вороже військо деморалізоване, російських військових знищують скрізь, де вони наступають.

"Саме з цього бомбардування можна зрозуміти, що вони бомблять мирне населення і стараються нас знищити як націю", – додав мер Охтирки.

Тростянець залишається в окупації російських фашистів

Місто Тростянець у Сумській області залишається під контролем російських окупантів. Ворог стріляє з населеного пункту в різні напрямки.

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"Тростянець залишається в окупації російських фашистів. Їхній штаб на залізничному вокзалі станції Смородине. Там вони виставили техніку і гатять з неї по населених пунктах. Російські орки — нелюди. Ми не вибачимо цю війну ніколи! Їм не місце у цивілізованому світі", — написав у Telegram керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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