Вторгнення Росії, день 19-й. Ворог продовжує наступальну операцію, ціна відновлення інфраструктури та нова порція санкцій проти РФ

Окупанти продовжують стріляти, а НАТО не закриває небо над Україною — головні новини 14 березня

Війна Росії проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Та попри це наші військові поступово його знищують. Президент України Володимир Зеленський вкотре попросив НАТО закрити небо над Україною через потужні обстріли. Однак поки що відповіді зі сторони Північноатлантичного Альянсу немає. Для відновлення інфраструктури України, яку досі руйнують окупанти, знадобляться мільярди доларів. Сума збільшується щодня. Тим часом глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що "може бути вже в Києві". Однак його тут готові "добре" зустріти. Країни продовжують тиснути санкціями на Росію.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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14 березня

04:20 Пізно ввечері 13 березня голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді та учасник переговорної групи від України Давид Арахамія повідомив, що вранці 14 березня запланований новий раунд переговорів із делегацією Росії, яка веде війну на території нашої країни.

03:57 Багамські острови зупиняють всі фінансові операції з російськими та білоруськими установами, які потрапили під санкції через вторгнення Російської Федерації на територію Україну.

03:33 Військово-морський флот Росії взяв під свій контроль територіальні води України у Чорному морі, відрізавши нашу країну від міжнародної морської торгівлі.

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03:18 Місто Тростянець у Сумській області залишається під контролем російських окупантів. Ворог стріляє з населеного пункту в різні напрямки.

02:56 У понеділок, 14 березня, в Сумській області не буде "зелених коридорів". Маршрути не узгоджувалися.

02:44 На фоні провалу російського вторгнення в Україну вірний соратник міжнародного злочинця Володимира Путіна Рамзан Кадиров намагається бравувати своїми "подвигами" у соцмережах. Наразі він повідомив, що можливо знаходиться вже у Києві.

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02:43 У Київській області загинув депутат Броварської об'єднаної територіальної громади. Ймовірно, від рук окупантів.

02:12 Французькі активісти захопили віллу дочки Путіна для біженців з України.

01:57 Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.

01:33 На відновлення в Україні зруйнованої інфраструктури потрібно 119 млрд доларів. Ця сума зростає з кожним днем.

01:00 Сидячи у своєму бункері міжнародний злочинець Володимир Путін продовжує штампувати шалені плани із захоплення хоч чогось в Україні. Тепер у бункері народилася ідея — переодягнути у форму армії Росії білоруських солдатів та відправити їх на вірну загибель в Україну.

00:58 Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові. Він вкотре закликав НАТО закрити небо.

00:33 Окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти нашої держави. Українські захисники дають гідну відсіч окупантам.

00:24 Президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський заявив, що ми проходимо найстрашніше випробування в нашій історії, але ми це витримаємо.

00:14 Збройні сили України завдали артилерійського удару по накопиченню ворожої техніки під Мелітополем. Було знищено 200 одиниць техніки окупантів.