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СЬОГОДНІ Новини України

Лікар розкрила важливий симптом COVID-19, після якого потрібно негайно звертатися до лікарні

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
22 жовтня, 22:29
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Лікар також закликала українців не займатися самолікуванням
Методи "народної медицини" не допомагають при лікуванні коронавируса. Колаж "Сегодня".
Методи "народної медицини" не допомагають при лікуванні коронавируса. Колаж "Сегодня".

Тим, хто захворів коронавірусів і мають високу температуру і не можуть її "збити", потрібно негайно звертатися до сімейного лікаря

Про це повідомила завідувачка Центру терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова березня Сайко, передає ТСН.ua.

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Лікування коронавірусу

"Потрібно звертатися до лікарів, якщо температура тіла не піддається корекції. Тобто хворий п'є нестероїдні протизапальні, жарознижуючі медикаменти, проте температура не спадає. Також ті хворі, у яких швидко піднімається температура тіла і вона постійно утримується, то також прошу вас звертатися до сімейного лікаря. тому що це ознака того, що йде ураження легень. і якщо з цим нічого не робити, то можуть бути великі пошкодження легеневої тканини і тоді людей госпіталізують у важкому стані. Бо пошкодження легеневої тканини призводить до того, що у хворих настає киснева недостатність . Тому ті, у кого температура зберігається більше 5 днів – звертайтеся до лікаря ", – каже Марта Сайко.

Лікар також закликала українців не займатися самолікуванням. Вона підкреслила, що методи "народної медицини" не допомагають при лікуванні коронавірусу. За її словами, не потрібно займатися самолікуванням.

"Повинно бути базове лікування, призначене сімейним лікарем. Не йдіть в аптеку і не купуйте антибіотиків різних поколінь. Є протокол, за яким лікують COVID-19. Тому що люди, які лікуються самостійно, потім потрапляють до нас з різними ускладненнями", – зазначила березня Сайко.

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В Україні планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації

В Україні ще двічі планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"До переліку обов'язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни, а також соціальні працівники та листоноші", – зазначив Ляшко.

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