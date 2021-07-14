Усі говорять. Штурм Ради ветеранами-силовиками і тролінг Авакова від Богдана – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Ветерани прийшли під Раду, Богдан жартує, на дах авто поклали голову корови. Колаж: "Сьогодні"
14 липня українці обговорювали штурм Верховної Ради ветеранами-силовиками, тролінг Богдана з стосовно відставки Авакова і коров'ячу голову на даху автомобіля.
Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини середи.
Штурм Ради ветеранами-силовиками
Зіткнення мітингувальників із силовиків під парламентом. Фото: Марія Асмолова / Фото: Сьогодні
Під Верховною Радою пройшла всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур. Вони вимагали невідкладного перерахунку пенсій. В якийсь момент мітингувальники пішли на штурм Ради, але їх зупинили правоохоронці.
Тролінг Богдана з стосовно Авакова
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан пожартував про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Його увагу привернув підпис глави МВС в заяві "Честь маю". До посту в соцмережах він додав фото з власної розшифровкою цієї фрази.
Фото зі сторінки Андрія Богдана
Коров'яча голова на даху авто
Іномарку знівечили невідомі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві невідомі поглумилися над припаркованим автомобілем – вони не тільки розбили в ньому скла, а й ще на дах поставили голову корови.
ЄС відкриває кордони для українців
Обмеження на поїздки знімається для українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Посли країн Європейського Союзу схвалили оновлений список країн, для яких скасовуються пов'язані з пандемією коронавірусу обмеження на поїздки. У цей список потрапила і Україна.
Бійка поліцейських з водієм
В Одесі правоохоронці побилися з водієм через те, що він відмовився платити штраф за неправильну парковку.