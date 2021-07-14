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Усі говорять. Штурм Ради ветеранами-силовиками і тролінг Авакова від Богдана – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

14 липня 2021 22:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Які гучні події трапилися в Україні 14 липня

Ветерани прийшли під Раду, Богдан жартує, на дах авто поклали голову корови. Колаж: "Сьогодні"

Ветерани прийшли під Раду, Богдан жартує, на дах авто поклали голову корови. Колаж: "Сьогодні"

14 липня українці обговорювали штурм Верховної Ради ветеранами-силовиками, тролінг Богдана з стосовно відставки Авакова і коров'ячу голову на даху автомобіля.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини середи.

Штурм Ради ветеранами-силовиками

Зіткнення мітингувальників із силовиків під парламентом. Фото: Марія Асмолова

Зіткнення мітингувальників із силовиків під парламентом. Фото: Марія Асмолова / Фото: Сьогодні

Під Верховною Радою пройшла всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур. Вони вимагали невідкладного перерахунку пенсій. В якийсь момент мітингувальники пішли на штурм Ради, але їх зупинили правоохоронці.

Тролінг Богдана з стосовно Авакова

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Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан пожартував про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Його увагу привернув підпис глави МВС в заяві "Честь маю". До посту в соцмережах він додав фото з власної розшифровкою цієї фрази.

Фото зі сторінки Андрія Богдана

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Коров'яча голова на даху авто

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Іномарку знівечили невідомі. Фото: колаж "Сьогодні"

Іномарку знівечили невідомі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві невідомі поглумилися над припаркованим автомобілем – вони не тільки розбили в ньому скла, а й ще на дах поставили голову корови.

ЄС відкриває кордони для українців

Обмеження на поїздки знімається для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Обмеження на поїздки знімається для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

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Посли країн Європейського Союзу схвалили оновлений список країн, для яких скасовуються пов'язані з пандемією коронавірусу обмеження на поїздки. У цей список потрапила і Україна.

Бійка поліцейських з водієм

В Одесі правоохоронці побилися з водієм через те, що він відмовився платити штраф за неправильну парковку.

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