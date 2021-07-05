Усі говорять. Помер режисер Володимир Меньшов, а потужний потоп добрався до Сочі – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Юридичним особам-фігурантам, які опинилися під санкціями РНБО, заблокували активи, а понад 130 нардепів пропустили роботу в Раді в червні

Український телеканал "Дім" показав зображення "російського" Криму, а Папу Римського прооперували – "Сегодня" зібрали найрезонансніші новини.

Потужний потоп добрався до Сочі

На кількох річках критично піднявся рівень води, жителів попереджають про евакуацію. Річка Хорота вийшла з берегів. Також критичний рівень води в річці Мацеста. Жителів просять зібрати необхідні речі на випадок можливої евакуації. Удень у місті лунали сирени, вода заливала вулиці, дороги і житлові будинки. Затопило перший поверх міської лікарні.

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Понад 130 нардепів пропустили роботу в Раді в червні

Тільки 291 народний депутат (68% складу Верховної Ради) брав участь у всіх пленарних засіданнях в червні (11), хоча б раз прогулював 131 народний депутат.

Шестеро людей не були зареєстровані ні на одному засіданні:

Віктор Медведчук;

Тарас Козак;

Вадим Столар;

Леся Василенко;

Степан Івахів;

Олесь Довгий.

В Україні 174 компаніям заблокували активи

Юридичним особам-фігурантам, які опинилися під санкціями РНБО, заблокували активи. У 20 підприємств під санкціями забрали дозвіл на брокерську діяльність, ще у п'яти – на використання митних складів, а три підприємства виключені з переліку місць доставки.

Український телеканал показав карту Росії з Кримом

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Український телеканал "ДІМ" під час передачі "Російський щоденник" показав зображення "російського" Криму як заставку до одного з випусків програми. Керівництво каналу вже оголосило про внутрішнє розслідування і звернулося за допомогою в Службу безпеки України.

Папу Римського прооперували

Хірургічне втручання було плановим – через хворобу кишківника. За кілька годин до госпіталізації Франциск прочитав традиційну проповідь. Повідомив віруючим про своїх прийдешніх поїздках в Угорщину і Словенію. Операцію проводила медична група з 10 фахівців – виписати його планують 9 липня.

Помер режисер Володимир Меньшов

На 82-му році життя помер знаменитий актор і оскароносний режисер Володимир Меньшов. Він помер від наслідків коронавірусної інфекції. У Володимира Меньшова була двостороння пневмонія і третя стадія дихальної недостатності. Родичі режисера викликали швидку вранці 22 червня.