Спалах "Омікрону" та понад 95 тис. смертей: що відбувається з коронавірусом в Україні

За останню добу від COVID-19 померло 307 чоловік

У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні минулої доби зафіксували 5 454 нових підтверджених випадків COVID-19. Експерти стверджують, що новий штам "Омікрон" розпочне масштабний наступ після новорічних свят. "Сьогодні" зібрав останні новини.

Статистика за добу

Також за минулу добу:

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госпіталізовано – 1153 особи;

летальних наслідків – 307;

одужало – 12 352 особи.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3654690 чоловік;

поправилося – 3449880 чоловік;

летальних наслідків – 95412;

проведено ПЛР-тестування – 16724734.

Коли буде спалах "Омікрону"?

"Омікрон" розпочне масштабний наступ після новорічних свят. І буде ширитись надзвичайно швидко.

"Його геном налічує близько 50 мутацій. І ці мутації саме стосуються шипів, за допомогою яких вірус потрапляє в клітини. Є велика ймовірність того, що хворітимуть ті люди, які вакциновані і ті люди, які перехворіли", — каже сімейна лікарка Марія Вітковська.

Останні дві області в Україні вивели із "червоної зони"

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Волинську та Запорізьку області вивели із "червоної зони" карантину.

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Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов у своєму Telegram .

У цих областях з 30 грудня буде запроваджено карантинні обмеження "жовтого" рівня.

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