Спалах "Омікрону" та понад 95 тис. смертей: що відбувається з коронавірусом в Україні

В Україні минулої доби зафіксували 5 454 нових підтверджених випадків COVID-19. Експерти стверджують, що новий штам "Омікрон" розпочне масштабний наступ після новорічних свят. "Сьогодні" зібрав останні новини.
Статистика за добу
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1153 особи;
- летальних наслідків – 307;
- одужало – 12 352 особи.
За весь час пандемії в Україні
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- захворіло – 3654690 чоловік;
- поправилося – 3449880 чоловік;
- летальних наслідків – 95412;
- проведено ПЛР-тестування – 16724734.
Коли буде спалах "Омікрону"?
"Омікрон" розпочне масштабний наступ після новорічних свят. І буде ширитись надзвичайно швидко.
"Його геном налічує близько 50 мутацій. І ці мутації саме стосуються шипів, за допомогою яких вірус потрапляє в клітини. Є велика ймовірність того, що хворітимуть ті люди, які вакциновані і ті люди, які перехворіли", — каже сімейна лікарка Марія Вітковська.
Останні дві області в Україні вивели із "червоної зони"
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Волинську та Запорізьку області вивели із "червоної зони" карантину.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов у своєму Telegram .
У цих областях з 30 грудня буде запроваджено карантинні обмеження "жовтого" рівня.
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