Вспышка "Омикрона" и более 95 тыс. смертей: что происходит с коронавирусом в Украине

В Украине за прошлые сутки зафиксировали 5 454 новых подтвержденных случаев COVID-19. Эксперты утверждают, что новый штамм "Омикрон" начнет масштабное наступление после новогодних праздников. "Сегодня" собрал последние новости.
Статистика за сутки
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 153 человека;
- летальных исходов – 307;
- выздоровело – 12 352 человека.
За все время пандемии в Украине:
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- заболело – 3 654 690 человек;
- поправилось – 3 449 880 человек;
- летальных исходов – 95 412;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 724 734.
Когда будет вспышка "Омикрона"?
"Омикрон" начнет масштабное наступление после новогодних праздников. И будет шириться чрезвычайно быстро.
"Его геном насчитывает около 50 мутаций. И эти мутации как раз касаются шипов, с помощью которых вирус попадает в клетки. Есть большая вероятность того, что будут болеть те люди, которые вакцинированы и те люди, которые переболели", — говорит семейный врач Мария Витковская.
Последние две области в Украине вывели из красной зоны
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Волынскую и Запорожскую области вывели из красной зоны карантина.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram.
В этих областях с 30 декабря будут введены карантинные ограничения "желтого" уровня.
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