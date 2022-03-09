ЗСУ вночі назавжди "поклали спати" окупантів та 500 одиниць російської техніки в Балаклії

У Харківській області завдяки допомозі очевидців українські військові знищили близько 500 одиниць техніки ворога. Місцеві жителі вчасно повідомили про пересування російських окупантів.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Зокрема, на Балаклійському ремонтному заводі ЗСУ нещадно розгромили ворога.
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"Вночі "поклали спати" окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!" – цитують українських військових в СБУ.
Як допомогти ЗСУ
Для того, щоб фіксувати переміщення ворожої техніки, створено спеціальний чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot. Туди потрібно надсилати чітку інформацію про те, скільки одиниць техніки рухається і в якому напрямку.
"Тож не зупиняємось на досягнутому: продовжуйте стежити за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот. Інформацію бажано надсилати чітку і структуровану, по змозі – з геолокаціями", – закликають в СБУ.
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