Вся Україна стала "жовтою". МОЗ оновив зони карантину

В країні поліпшується ситуація з коронавірусом – у "червоній" та "помаранчевій" зонах не залишилося жодної області – свіжі дані МОЗ

Дівчина в масці гуляє по Києву. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У "жовтій зоні" епідеміологічної небезпеки знаходяться всі області України. З "помаранчевої зони" карантину вийшла і перейшла в "жовту" Донецька область.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, у Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу. Тепер він становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%.

Отже, в Україні не залишилося більше регіонів, де був би перевищений хоч один показник по COVID-19.

Раніше ми повідомляли, що в Україні одужалих за добу більше, ніж тих, що захворіли. Всього інфекцію підтвердили у 2 186 463 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 249 українців.

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Також нагадаємо, за добу в Україні вакцинували проти COVID-19 ще 14 056 осіб.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні