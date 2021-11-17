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СЬОГОДНІ Новини України

Вдруге за тиждень. Бойовики серед ночі вдарили по будинках цивільних на Донбасі (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
17 листопада, 13:22
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Окупанти влучили у сім будинків, на місце події виїхала поліція, яка оцінює наслідки обстрілу
Окупанти обстріляли будинки мирних жителів у селі Невельське на Донбасі.
Окупанти обстріляли будинки мирних жителів у селі Невельське на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі, вдруге за цей тиждень, бойовики обстріляли село на Донеччині. Обстріл Невельського стався близько 2:30 ночі.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

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Інформація до поліції надійшла від місцевих жителів вранці о 6:45. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки.

Унаслідок обстрілів пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано. Жертв серед населення немає.

У неділю, 14 листопада, внаслідок обстрілу Невельського було пошкоджено 9 будинків.

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Наслідки обстрілу житлових будинків в Невельському. Фото: поліція

Ситуація на Донбасі

Протягом минулої доби, 16 листопада, на Донбасі зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.

Де стріляли

  • В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
  • Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • В бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
  • В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • В бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.
  • Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • В напрямку Пісків ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • До того ж, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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