Вдруге за тиждень. Бойовики серед ночі вдарили по будинках цивільних на Донбасі (фото)

Окупанти влучили у сім будинків, на місце події виїхала поліція, яка оцінює наслідки обстрілу

Окупанти обстріляли будинки мирних жителів у селі Невельське на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі, вдруге за цей тиждень, бойовики обстріляли село на Донеччині. Обстріл Невельського стався близько 2:30 ночі.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

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Інформація до поліції надійшла від місцевих жителів вранці о 6:45. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки.

Унаслідок обстрілів пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано. Жертв серед населення немає.

У неділю, 14 листопада, внаслідок обстрілу Невельського було пошкоджено 9 будинків.

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Наслідки обстрілу житлових будинків в Невельському. Фото: поліція

Ситуація на Донбасі

Протягом минулої доби, 16 листопада, на Донбасі зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.

Де стріляли

В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. В бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм. Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Пісків ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. До того ж, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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