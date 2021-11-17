Вдруге за тиждень. Бойовики серед ночі вдарили по будинках цивільних на Донбасі (фото)

Сьогодні вночі, вдруге за цей тиждень, бойовики обстріляли село на Донеччині. Обстріл Невельського стався близько 2:30 ночі.
Про це повідомили у пресслужбі МВС України.
Інформація до поліції надійшла від місцевих жителів вранці о 6:45. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки.
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Унаслідок обстрілів пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано. Жертв серед населення немає.
У неділю, 14 листопада, внаслідок обстрілу Невельського було пошкоджено 9 будинків.
Наслідки обстрілу житлових будинків в Невельському. Фото: поліція
Ситуація на Донбасі
Протягом минулої доби, 16 листопада, на Донбасі зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів поранений український військовий.
Де стріляли
- В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
- Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- В бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
- В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- В бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.
- Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- В напрямку Пісків ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- До того ж, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Раніше ми писали:
- На Донбасі загострення. Бойовики обстріляли будинки мирних жителів та поранили водія-санітара.
- За даними розвідки, Росія може вдатися до нових провокацій проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.