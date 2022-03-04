Вторгнення РФ йде не за планом — глава міноборони Британії

Російські окупанти відстають від плану Путіна

Окупанти не змогли атакувати Україну так, як планувалося з самого початку вторгнення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Вторгнення Російської Федерації на територію України йде не за планом, який з самого початку визначив Путін.

Про це повідомляє BBC.

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За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, логістика бронетехніки показує, що російська армія відстає від графіка.

"Вони намагалися атакувати, але у них не вийшло. Це показує, що їхній план не йде так, як їм хотілося", – заявив Уоллес.

Як розпочалася війна?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у різних містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада припустилася великої помилки, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже знищені. Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра своєї землі окупантам. Ворог буде покараний за свої злочини.