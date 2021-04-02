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Чи запровадять в Україні надзвичайний стан: Разумков розписав механізм

2 квітня, 21:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Не потрібно займатися пінг-понгом і перекидати відповідальність один на одного, каже спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає запровадження режиму надзвичайного стану через зростання числа нових заражень коронавірусом і смертності від СOVID-19.

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Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів і пояснив механізм такого введення.

"На жаль так (можливо введення НП – ред.), тому що цю статистику (19 893 нових випадки інфікування коронавірусом і смерть 433 українців. – Ред.) потрібно добре розуміти. У нас трохи на другий план в інформаційному просторі відійшло питання коронавірусу", – заявив він.

За словами спікера, мусить бути чітка реакція Кабміну і профільних міністерств – Міністерства охорони здоров'я, Міносвіти, Мінекономіки і Мінфіну, тому що сьогодні тільки об'єднавши зусилля, можна досягти потрібного результату.

Разумков поскаржився, що навіть у тих регіонах, де запроваджено карантинні заходи, вони ігноруються. Тому "не потрібно займатися пінг-понгом і перекидати відповідальність один на одного, адже за цим ми можемо втратити найцінніше, що є в цій державі – життя людей".

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Спікер підкреслив, що парламент реагуватиме на ситуацію з коронавірусом, якщо уряд подасть пропозиції щодо введення НС, а президент видасть указ.

"Пропозиції повинні бути подані Кабінетом міністрів, тому що це епідеміологічна ситуація, далі вони розглядаються президентом, який видає указ. І протягом двох діб (як показує практика, це відбувається раніше) парламент повинен зібратися і проголосувати за цей указ. Виходячи з сьогоднішньої ситуації, відповідної інформації ні від президента, ні від Кабінету міністрів не надходило", – зазначив він.

Нагадаємо, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів червоної зони. Деякі області вже встигли суттєво посилити обмеження – закрили кафе, торговельні центри і навіть запровадили спецпропуски на транспорт.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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Верховна Рада надзвичайний стан карантин Володимир Зеленський Кабінет міністрів Президент України Дмитрий Разумков COVID-19 локдаун

Джерело: Сьогодні

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