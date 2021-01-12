Видужалих втричі більше, ніж нових хворих: онлайн-брифінг МОЗ

З початку епідемії в Україні вже померли понад 20 тисяч осіб

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг про епідеміологічну ситуацію в країні.

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Як стало відомо, станом на ранок 12 січня в Україні підтвердили 5116 нових випадків зараження коронавірусом (1 124 430 з початку епідемії). За понеділок померли 184 українція (20 019 з початку епідемії), а одужали 15 951 особа (812 368 з початку епідемії).

Зазначимо, що минулого тижня знову впала захворюваність – в середньому 5-6 тисяч нових хворих на добу. Тим часом в Україні з 8 січня стартував локдаун і триватиме до 25-го. При цьому обмеження не торкнулися громадського транспорту. Читайте детальніше, що потрібно знати про жорсткий карантин.

Майже всі непродовольчі магазини закрилися, заклади громадського харчування працюють навиніс, а в кав'ярні можна замовити каву, але із собою. Журналісти "Сьогодні" дізнавалися, як дотримуються локдауну в містах України.

Відео: Сьогодні

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